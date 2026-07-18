Non è un abito qualsiasi, quello che Liliana, 49 anni, cerca sui social. È il simbolo di una tregua, il vestito bianco da indossare il prossimo 15 settembre per celebrare un amore che, dopo ventisei anni, ha il sapore della salvezza. "Vorrei un abito bianco che non posso permettermi, vorrei la festa di un giorno per celebrare l’uomo che mi ha salvata e ha dato il suo cognome ai miei figli", confida Liliana, che da Corciano ha lanciato un appello che ha scosso il cuore di molte donne. Nonostante la mobilitazione sui social e le tante offerte ricevute, la ricerca non è ancora arrivata al capolinea: tra taglie che non coincidono e tentativi che non hanno dato l’esito sperato, il vestito giusto — una 44-46, adattabile fino alla 48 — resta ancora un desiderio da esaudire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abito bianco cercasi. C’è la mobilitazione web per il sogno di Liliana

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