Abito bianco cercasi C’è la mobilitazione web per il sogno di Liliana
Una campagna online raccoglie sostegno per una donna di 49 anni che cerca un abito bianco da indossare il 15 settembre. L'abito simboleggia una tregua e un nuovo inizio in occasione di una celebrazione dopo 26 anni di relazione. La richiesta ha coinvolto utenti sui social, diventando un movimento di solidarietà. La ricerca dell’abito rappresenta un gesto simbolico legato a un momento importante nella vita della donna.
Non è un abito qualsiasi, quello che Liliana, 49 anni, cerca sui social. È il simbolo di una tregua, il vestito bianco da indossare il prossimo 15 settembre per celebrare un amore che, dopo ventisei anni, ha il sapore della salvezza. "Vorrei un abito bianco che non posso permettermi, vorrei la festa di un giorno per celebrare l’uomo che mi ha salvata e ha dato il suo cognome ai miei figli", confida Liliana, che da Corciano ha lanciato un appello che ha scosso il cuore di molte donne. Nonostante la mobilitazione sui social e le tante offerte ricevute, la ricerca non è ancora arrivata al capolinea: tra taglie che non coincidono e tentativi che non hanno dato l’esito sperato, il vestito giusto — una 44-46, adattabile fino alla 48 — resta ancora un desiderio da esaudire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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