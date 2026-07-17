Oltre 12mila persone hanno assistito al concerto di Zucchero, che ha portato sul palco due ore e mezzo di musica e parole. L’artista ha ringraziato il pubblico e ha commentato di essere felice di tornare tra gli amici che organizzano il Summer Festival. La folla ha risposto con entusiasmo e applausi continui, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. Durante l’evento, Zucchero ha ricevuto un grande affetto dagli spettatori, che lo hanno tributato con entusiasmo.

L’ overdose d’amore è quella che oltre 12mila fan gli tributano, incondizionatamente, prima, durante e dopo il concerto: Zucchero incassa, ringrazia e restituisce alla “sua“ gente due ore e mezzo di musica e parole: "E’ sempre un piacere tornare qui dagli amici Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli che organizzano il Summer Festival". Show da grandi occasioni, ieri sera, sugli spalti delle Mura, al Summer Festival. Prima di tutto, il modello: il raccoglimento, omaggio spirituale, quasi religioso, a Ella Fitzgerald, la più grande interprete della storia della musica nera, jazz e di qualsiasi altro genere. La corista Oma Jali si prende il palco per “Oh, doctor Jesus“, mentre sugli schermi scorre una citazione di Fernando Pessoa: "Il poeta è un fingitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Zucchero, grande show . Successo sugli spalti. Oltre 12mila fan scatenati: "Bello tornare qui fra amici"

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