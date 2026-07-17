Lamine Yamal, stella della Spagna e prossimo a disputare una finale mondiale a soli 19 anni (e che finale, delle coincidenze potremmo definirla ), è uno dei calciatori più fallosi di tutto il torneo. Lo riporta As, che interpreta questo dato come un segnale positivo. Yamal, i falli subiti.. Riporta As: “ Lamine Yamal è l’esterno offensivo che si prende meno falli a favore tra quelli con caratteristiche simili. Nel corso del Mondiale, dove Lamine Yamal ha già accumulato 404 minuti, ha subito soltanto otto falli: uno ogni 50 minuti di gioco. È il dato più basso tra i calciatori con un profilo simile. A guidare questa particolare classifica è Doku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilnapolista.it - Yamal è il quarto giocatore più falloso dei Mondiali: ne ha commessi ben 12

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv ieri venerdì 12 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado e Propaganda LiveI dati sugli ascolti tv di venerdì 12 giugno indicano che i Mondiali 2026 hanno ottenuto il maggior numero di spettatori nella prima serata,...

Lamine Yamal ha più collane di un rapper e se le è portate tutte ai MondialiLamine Yamal, 18 anni, ha partecipato ai Mondiali nordamericani portando con sé numerose collane, più di quelle di un rapper.

Temi più discussi: De la Fuente avvisa il Belgio: 'Il miglior Lamine Yamal è in arrivo'; Yamal avvisa il Belgio: Arriva il mio momento. Critiche? Le accetto, ma poi tutti zitti se...; Finale Spagna-Argentina, dalla foto alla storia: Messi e Yamal uno contro l'altro; Mondiali, De la Fuente avverte: Il miglior Lamine Yamal è in arrivo.

Qui Hollywood, è tutto pronto. Tra 15 minuti prenderemo la linea per il secondo quarto di finale del Mondiale: Spagna -Belgio . In palio la semifinale contro la Francia. Entrambe confermano il 4-3-3. Unai Simón; Porro, Laporte, Cubarsí, Cu x.com

Messi e Yamal. La foto della finale di Coppa del Mondo 2026 è di 19 anni faSono i protagonisti della partitissima di domenica 19 luglio. Il segno del destino in un celebre scatto per un calendario benefico. Il passaggio di consegne ... huffingtonpost.it

Messi-Yamal, la foto del bagnetto diventata storica: cosa c'è dietro lo scatto del 2007, domenica si giocano il MondialeQuasi 20 anni dopo quella celebre fotografia, Messi e Yamal saranno le stelle della finalissima di domenica fra Argentina e Spagna. I ricordi del fotografo: Per quello scatto ho sudato sangue ... corriere.it