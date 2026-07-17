Yamal è il quarto giocatore più falloso dei Mondiali | ne ha commessi ben 12

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lamine Yamal, giovane talento della Spagna, ha commesso 12 falli durante il Mondiale, posizionandosi come il quarto giocatore più falloso del torneo. A 19 anni, si prepara a disputare la finale del campionato mondiale, diventando uno dei protagonisti principali della competizione. La sua attività fallosa si evidenzia tra i dati dei calciatori più fallosi, sottolineando un ruolo importante nel torneo in corso.

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Lamine Yamal, stella della Spagna e prossimo a disputare una finale mondiale a soli 19 anni (e che finale, delle coincidenze potremmo definirla ), è uno dei calciatori più fallosi di tutto il torneo. Lo riporta As, che interpreta questo dato come un segnale positivo. Yamal, i falli subiti.. Riporta As: “ Lamine Yamal è l’esterno offensivo che si prende meno falli a favore tra quelli con caratteristiche simili. Nel corso del Mondiale, dove Lamine Yamal ha già accumulato 404 minuti, ha subito soltanto otto falli: uno ogni 50 minuti di gioco. È il dato più basso tra i calciatori con un profilo simile. A guidare questa particolare classifica è Doku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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