Il Vitulano Beach Camp 2026 si è concluso dopo un mese di attività, con un grande evento finale. Durante questa fase, il centro del paese si è trasformato in un villaggio dedicato al beach volley, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione ha visto sport, divertimento e partecipazione popolare, creando un clima di festa e aggregazione. La chiusura ha segnato la fine di un periodo ricco di appuntamenti e momenti di svago per cittadini e visitatori.

Circa un mese di sport, sorrisi e partecipazione che ha trasformato il cuore di Vitulano in un grande villaggio del beach volley. Iniziato lo scorso 1° luglio, il “Vitulano Beach Camp 2026” si avvia al suo attesissimo epilogo, dopo settimane che hanno visto il centro cittadino animarsi ogni sera tra partite, tifosi, famiglie e momenti di aggregazione, confermandosi tra gli appuntamenti estivi più partecipati e apprezzati del Sannio. L’evento, organizzato con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione e socialità, ha saputo coinvolgere atleti di ogni età e livello, regalando al pubblico uno spettacolo continuo dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Vitulano Beach Camp 2026, gran finale dopo un mese di sport e spettacolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vitulano Beach Camp 2026, al via dal 1° luglio tra tornei e novitàDal 1° luglio prende il via il Vitulano Beach Camp 2026, evento estivo che si svolge nel centro del paese.

Sport & Beach Italian Tour 2026: due giorni di sport e spettacolo a CavallinoIl Parco Urbano di Cavallino ospiterà il fine settimana del 9 e 10 maggio 2026 la manifestazione Sport & Beach Italian Tour 2026.

Argomenti più discussi: Vitulano, torna la Corrida: aperte le iscrizioni per la sfida dei talenti dell’estate; Un affresco del Cinquecento: Nicolò Franco tra ribellione e Inquisizione.

Vitulano Beach Camp 2026: il gran finale di un mese di sport, inclusione e divertimento SportCirca un mese di sport, sorrisi e partecipazione che ha trasformato il cuore di Vitulano in un grande villaggio del beach volley. Iniziato lo scorso 1° luglio, il ‘Vitulano Beach Camp 2026’ si ... realtasannita.it

Vitulano Beach Camp 2026, al via l’estate dello sport: beach volley, inclusione e divertimento nel cuore del paeseVitulano, 18 Giugno – Conto alla rovescia per il ritorno del ‘Vitulano Beach Camp’, l’atteso appuntamento estivo che da anni anima il centro del paese con sport, aggregazione e spettacolo. L’edizione ... sciscianonotizie.it