La Vittoria Alata, una statua antica, è stata trovata in città dopo secoli nascosta tra il muro occidentale del Tempio Capitolino e il muro di sostruzione del colle Cidneo. La scoperta è stata resa nota grazie al lavoro di quaranta fotografi che hanno documentato l’oggetto, che si trovava in un’area ristretta e silenziosa, rimasta invisibile per molto tempo. La statua rappresenta una figura alata e si trova ora in un luogo pubblico.

Per secoli è rimasta in un luogo invisibile, uno spazio stretto e silenzioso, nascosto tra il muro occidentale del Tempio Capitolino e il possente muro di sostruzione che tratteneva il colle Cidneo. In quel corridoio tecnico, destinato a non essere visto né frequentato, il 20 luglio 1826 è stata ritrovata la Vittoria Alata, tra i capolavori in bronzo romani meglio conservati al mondo. L’apertura dell’intercapedine che da cui è riemerso il mito della Vittoria Alata è uno dei momenti delle celebrazioni del bicentenario del ritrovamento, avviate ieri fino al 20 luglio. Ideato e promosso da Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei, da Ateneo di Brescia, con Cavallerizza – Centro Italiano della Fotografia, Mo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vittoria Alata in città: quaranta fotografi e un’eterna bellezza

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Statua della Vittoria Alata, Bronzo, Pompei, I secolo d.C. Copia più piccola di un noto pezzo greco, frequentemente riprodotto nell'antichità. Il bronzo dorato originale è stato creato dai Tarantini per celebrare la loro vittoria su Roma ad Eraclea nel 281 a.C. con l reddit

Inizia la Festa della Vittoria, per la prima volta visitabile l'intercapedine in cui fu rinvenuta la statua duecento anni faDal 16 al 20 luglio cinque giorni di mostre, cerimonie e visite guidate per celebrare il bicentenario dalla scoperta. Il Direttore di Brescia Musei Stefano Karadjov: La Vittoria simbolo di resilienza ... brescia.corriere.it

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