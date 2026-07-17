Vittoria Alata in città | quaranta fotografi e un’eterna bellezza

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Vittoria Alata, una statua antica, è stata trovata in città dopo secoli nascosta tra il muro occidentale del Tempio Capitolino e il muro di sostruzione del colle Cidneo. La scoperta è stata resa nota grazie al lavoro di quaranta fotografi che hanno documentato l’oggetto, che si trovava in un’area ristretta e silenziosa, rimasta invisibile per molto tempo. La statua rappresenta una figura alata e si trova ora in un luogo pubblico.

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Per secoli è rimasta in un luogo invisibile, uno spazio stretto e silenzioso, nascosto tra il muro occidentale del Tempio Capitolino e il possente muro di sostruzione che tratteneva il colle Cidneo. In quel corridoio tecnico, destinato a non essere visto né frequentato, il 20 luglio 1826 è stata ritrovata la Vittoria Alata, tra i capolavori in bronzo romani meglio conservati al mondo. L’apertura dell’intercapedine che da cui è riemerso il mito della Vittoria Alata è uno dei momenti delle celebrazioni del bicentenario del ritrovamento, avviate ieri fino al 20 luglio. Ideato e promosso da Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei, da Ateneo di Brescia, con Cavallerizza – Centro Italiano della Fotografia, Mo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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