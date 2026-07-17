violenza sulle donne panchina rossa

Durante una cena a base di pesce nel piazzale della chiesa, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne. L’evento è stato organizzato dall’associazione Amici di Chiatri, che ha scelto di dedicare questa installazione per sensibilizzare su questo tema. La panchina rappresenta un gesto pubblico di denuncia e di sostegno alle vittime di violenza di genere.

Ancora una volta l’associazione Amici di Chiatri non ha perso l’occasione per dimostrarsi attenta a temi ormai importanti per la nostra società. Nei giorni scorsi, in occasione della cena a base di pesce organizzata nel piazzale della Chiesa, è stata inaugurata la panchina rossa, simbolo del rifiuto di ogni forma di violenza contro le donne. "In una grande città così come in un piccolo paese di campagna, la forza di una comunità sta proprio nel combattere l’indifferenza e il silenzio, nella capacità di esserci, di tendere una mano, di ascoltare e di sostenere chi vive un momento di difficoltà. Perché una comunità è davvero forte quando sa proteggere i più fragili e non lascia mai nessuno da solo" così recita parte del discorso scritto dai membri dell’associazione e letto, proprio prima di scoprirla dal telo sotto cui era nascosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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