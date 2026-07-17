La villa di lusso è stata venduta per 600mila euro. L’immobile, noto per il suo stile elegante, passa nelle mani di un nuovo acquirente. La proprietà si trova in una zona residenziale di alto livello e comprende diversi ambienti spaziosi. La vendita si è conclusa dopo un’asta pubblica, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sul nuovo proprietario.

C’è un nuovo capitolo nella favola imprenditoriale di Vincenzo Dascanio: il celebre flower designer, conosciuto per aver trasformato gli eventi delle star in autentiche opere d’arte floreali, mette a segno un’altra conquista destinata a far parlare. Questa volta il palcoscenico è uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Como: Villa Geno. Dopo settimane di attesa e un rinvio che aveva alimentato la curiosità degli addetti ai lavori, è arrivata la notizia ufficiale: la società riconducibile a Dascanio si è aggiudicata il bando per la gestione dello storico immobile con un’offerta da ben 600mila euro, una cifra che ha praticamente raddoppiato la base d’asta prevista dal Comune. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Villa Geno aggiudicata per 600mila euro, a chi va la prestigiosa proprietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Bottino da 600mila euro”. Rapina e terrore nella villa della famosaUna rapina violenta si è verificata in una villa alle porte di Firenze, con un bottino di circa 600mila euro.

Terrore in villa: l'imprenditrice sequestrata e minacciata in casa sua. E i ladri rubano beni per 600mila euroUna banda di rapinatori ha preso di mira una villa alle porte di Firenze, sequestrando e minacciando l’imprenditrice che vi risiede.

Temi più discussi: Villa Geno aggiudicata per 600mila euro al flower designer superstar Vincenzo Dascanio; Villa Geno, aggiudicata la concessione dell’immobile per 600mila euro; Villa Geno aggiudicata al flower design dei Vip per 600.000 euro: nei locali solo ristorazione e grandi eventi; Villa Geno assegnata: andrà alla società di Vincenzo Dascanio.

Villa Geno, aggiudicata per 600mila euro al flower designer superstar Vincenzo DascanioVilla Geno, dopo il rinvio del 9 luglio, oggi sono state nuovamente aperte le buste per conoscere chi si sarebbe aggiudicato il bando relativo al Fabbricato e area di pertinenza siti in Como Viale G ... comozero.it

Villa Geno aggiudicata al flower design dei Vip per 600.000 euro: nei locali solo ristorazione e grandi eventiVincenzo Dascanio si aggiudica l'asta con una offerta quasi raddoppiata rispetto alla base di partenza. Ora tutte le verifiche su società e documenti, concessione per sei anni. ciaocomo.it