Viale Europa senza corrente I blackout spengono i negozi | Non bastavano i cantieri

Viale Europa è senza corrente a causa di blackout ripetuti che interessano i negozi e i pubblici esercizi. Questi blackout si verificano nelle ore più calde del giorno e si aggiungono ai disagi causati dai cantieri della tramvia, che già influenzano la viabilità e gli incassi. I commercianti segnalano che le interruzioni di corrente stanno causando problemi alle attività commerciali della zona.

Non bastavano i cantieri della tramvia, con i disagi alla viabilità e il calo degli incassi. Da alcune settimane i commercianti di viale Europa devono fare i conti anche con ripetuti blackout elettrici che, nelle ore più calde della giornata, mandano in tilt negozi e pubblici esercizi. La causa sarebbe il sovraccarico della rete dovuto all’utilizzo massiccio dei condizionatori. Il risultato è che l’elettricità salta, le attività restano al buio e il lavoro si ferma. "È la quinta volta in due settimane", racconta Stefano Bianchi, titolare del Caffè Europa e presidente del Centro commerciale naturale di viale Europa. "Ieri abbiamo dovuto mandare via alcuni clienti perché senza aria condizionata non riuscivano nemmeno a finire di mangiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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