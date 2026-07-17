Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 17 luglio 2026 alle 19:10, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata segnalata da Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda principalmente la zona della 12 di Roma, senza ulteriori dettagli su interventi o incidenti specifici. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione, ma in questo caso non sono stati segnalati particolari disagi o chiusure. La situazione viene monitorata e comunicata periodicamente.

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