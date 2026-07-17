Via dei Matti n° 0 tornerà su Rai Tre, secondo quanto annunciato. Il programma musicale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni sembrava essere destinato a chiudere definitivamente, ma ora si prepara una nuova stagione. La decisione di riprendere la trasmissione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali modifiche al format. La trasmissione aveva riscosso attenzione prima della sospensione.

Sembrava essere arrivato il momento dei saluti definitivi per Via dei Matti n° 0, il programma musicale di Rai Tre condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Lo scorso 23 giugno 2026, infatti, i due conduttori avevano annunciato attraverso i social la chiusura della trasmissione, lasciando sorpresi gli spettatori affezionati. A distanza di poche settimane, però, lo scenario è completamente cambiato. Il programma tornerà infatti nel palinsesto della rete pubblica, ma con una collocazione diversa rispetto al passato: la nuova stagione è prevista per febbraio 2027, dopo il Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino. Uno slittamento importante, ma che nasconde una storia particolare. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - Via dei Matti n° 0 torna su Rai Tre: il “miracolo” raccontato da Stefano Bollani

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