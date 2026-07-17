Via dei Matti n° 0 torna su Rai Tre | il miracolo raccontato da Stefano Bollani

Da tivvusia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Via dei Matti n° 0 tornerà su Rai Tre, secondo quanto annunciato. Il programma musicale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni sembrava essere destinato a chiudere definitivamente, ma ora si prepara una nuova stagione. La decisione di riprendere la trasmissione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali modifiche al format. La trasmissione aveva riscosso attenzione prima della sospensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sembrava essere arrivato il momento dei saluti definitivi per Via dei Matti n° 0, il programma musicale di Rai Tre condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Lo scorso 23 giugno 2026, infatti, i due conduttori avevano annunciato attraverso i social la chiusura della trasmissione, lasciando sorpresi gli spettatori affezionati. A distanza di poche settimane, però, lo scenario è completamente cambiato. Il programma tornerà infatti nel palinsesto della rete pubblica, ma con una collocazione diversa rispetto al passato: la nuova stagione è prevista per febbraio 2027, dopo il Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino. Uno slittamento importante, ma che nasconde una storia particolare. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

via dei matti n176 0 torna su rai tre il miracolo raccontato da stefano bollani
© Tivvusia.it - Via dei Matti n° 0 torna su Rai Tre: il “miracolo” raccontato da Stefano Bollani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ludovica è STATA PICCHIATA a SCUOLA da una BULLA

Video Ludovica è STATA PICCHIATA a SCUOLA da una BULLA ??

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Via dei Matti n°0 torna nel 2027 con Stefano Bollani e Valentina Cenni, arriva l'annuncio della Rai

Leggi anche: Via dei Matti n°0 tornerà su Rai 3: Stefano Bollani e Valentina Cenni in tv nel 2027

Temi più discussi: Via Dei Matti n°0 - Via dei Matti Numero Zero - in diretta su Rai 3 20/07/2026 alle 20:20; Ascolti tv di mercoledì 15 luglio; Contrordine compagni, la Rai al tempo di Telemeloni; Italiana è il nuovo canale della Rai dedicato al racconto emotivo dell’Italia, tra borghi, folklore, identità.

Via dei Matti n°0 torna nel 2027 con Stefano Bollani e Valentina Cenni, arriva l'annuncio della RaiVia dei Matti n 0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda su Rai Tre anche nel 2027: la Rai salva il programma dalla cancellazione ... virgilio.it

Via dei Matti n°0 torna nel 2027 su Rai 3 con Stefano Bollani e Valentina CenniVia dei Matti n°0 torna in tv nel 2027 su Rai 3 con Stefano Bollani e Valentina Cenni. L’annuncio è arrivato da Rai Cultura ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web