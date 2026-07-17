Max Verstappen ha annunciato di considerare Van Langendonck, 15 anni, più forte di lui alla stessa età. L’olandese, presente a Spa per il decimo GP della stagione di Formula 1, ha dichiarato di aver scelto l’erede in vista di un possibile futuro nel motorsport. Verstappen ha sottolineato le capacità del giovane e il suo potenziale, senza specificare dettagli sul percorso di crescita o accordi futuri. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di Formula 1.

Il futuro passa da Max Verstappen. L’olandese, arrivato a Spa per il decimo appuntamento della stagione di Formula 1, ha confermato l’ingresso nel suo team GT, Verstappen Racing, del quindicenne belga Dries van Langendonck, già membro del McLaren Young Driver Programme e indicato come uno dei piloti più promettenti per il futuro della massima serie. Un binomio che fa sorridere, quello tra Verstappen e il team di Woking al lavoro insieme per un giovane pilota, soprattutto pensando alle recenti indiscrezioni che vorrebbero Max vicino a un passaggio in McLaren, mentre l’olandese continua a non volersi esporre sul proprio futuro. Un ingaggio, quello di Dries van Langendonck, che Verstappen spiega però con grande semplicità: “Dries è un grande talento, lo è stato sui kart e lo è anche nel suo avvio di carriera nelle monoposto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen ha scelto l'erede: "Van Langendonck a 15 anni è più forte di me alla sua età"

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