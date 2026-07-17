Vanessa Bellini apre il suo cuore e racconta tutto il dolore per l’addio a Matteo Berrettini | Era diventato il mio salvagente

Una donna ha condiviso il dolore per la fine di una relazione con un noto atleta. Ha descritto l’ex partner come il suo punto di riferimento, chiamandolo “salvagente”. La separazione è stata dolorosa e vissuta intensamente, soprattutto considerando il contesto pubblico in cui si svolgeva la relazione. La donna ha aperto il cuore sui social, spiegando quanto questa fine abbia influito su di lei.

Quando una storia d’amore finisce fa sempre male, questo è assodato, ma quando di mezzo c’è un personaggio pubblico, un atleta che vive perennemente sotto i riflettori e con una valigia in mano, tutto si complica in modo esponenziale. Vanessa Bellini, ballerina e volto noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2022, ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua relazione con Matteo Berrettini. E lo ha fatto in modo diretto, senza filtri, raccontando non solo la sofferenza della separazione ma anche le dinamiche che hanno portato al crollo di una storia che sembrava promettente. L’intervista rilasciata a Gabriele... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Vanessa Bellini e Matteo Berrettini La Fine di una Storia d'Amore

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Vanessa BelliniBallerina professionista passata dalla scuola di Maria De Filippi, ha lavorato con artisti del calibro di Elodie e Rose Villain. Per un anno è stata legata al tennista italiano. libero.it

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