Una persona rara | Antonella Elia ricorda Alessandro Medici di Temptation Island dopo la notizia della morte

Antonella Elia ha ricordato Alessandro Medici, morto improvvisamente, definendolo una persona rara. Anche Pietro Delle Piane, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno condiviso ricordi e il rapporto che avevano con lui dopo la partecipazione a Temptation Island.

Antonella Elia affida un commosso ricordo ad Alessandro Medici dopo la sua improvvisa scomparsa. Anche Pietro Delle Piane, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro raccontano il legame rimasto vivo dopo Temptation Island. La morte improvvisa di Alessandro Medici ha lasciato un grande vuoto tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Tra i ricordi più emozionanti c'è quello di Antonella Elia, che ha voluto dedicare parole di affetto all'uomo conosciuto durante l'edizione 2020 del reality. Il personaggio televisivo ha raccontato il dolore per la scomparsa del 53enne, definendolo una persona speciale e ricordando il rapporto rimasto vivo anche dopo la fine dell'esperienza nel programma di Canale 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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