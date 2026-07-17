Un Mondiale pieno di celebrità

Finora sono state disputate 102 partite su 104 del Mondiale. La semifinale tra Spagna e Argentina si svolgerà domenica alle 21, mentre sabato si gioca la partita per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. La competizione ha visto numerose celebrità assistere agli incontri, creando un’atmosfera di grande festa. Restano ancora due partite per completare il torneo.

Si sono giocate finora 102 delle 104 partite dei Mondiali: mancano la finale per il terzo e quarto posto di sabato, Francia-Inghilterra, e soprattutto la finale finale, Spagna-Argentina, in programma domenica all 21. Soprattutto negli Stati Uniti, il principale paese organizzatore, abbiamo visto tante persone famose, del mondo del calcio, dello spettacolo e della politica, che guardavano le partite e tifavano per le loro (o per altre) nazionali. Qui sotto ce ne sono un po’. Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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