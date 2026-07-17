Ucciso sulle scale di casa orrore in Italia | le urla poi il sangue

Un uomo tra i 30 e i 35 anni è stato trovato morto a coltellate nell’androne di un palazzo in via Tignale del Garda, nella zona Morane di Modena. L’omicidio è avvenuto nelle prime ore del mattino e sono state sentite urla prima che si scatenasse il sangue. La vittima è stata trovata sui gradini di casa, con ferite da arma da taglio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un grave omicidio ha scosso la città di Modena nelle prime ore della mattinata. Un uomo di nazionalità italiana, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato ucciso a coltellate all’interno dell’androne di un palazzo situato in via Tignale del Garda, nella zona Morane. Il delitto si è consumato poco dopo le 7 del mattino, all’imbocco delle scale condominiali. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti, allertati dalle urla provenienti dall’edificio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Secondo le prime informazioni emerse, l’uomo non risiedeva nel condominio in cui è stato trovato senza vita, ma abitava in un’abitazione situata nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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