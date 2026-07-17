Tutto per la mia famiglia replica puntata 17 luglio in streaming | Video Mediaset
Il 17 luglio è andata in onda una nuova puntata della soap turca, disponibile in streaming. La puntata si svolge durante un capodanno passato, con Hatice e Veli che si scambiano auguri di felicità con figli e parenti. La scena mostra momenti di festa e affetto familiare, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi. La trasmissione è stata trasmessa in esclusiva su Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 luglio – con la soap turca Tutto per la mia famiglia. Nella puntata odierna è un capodanno del passato: Hatice e Veli, felici, augurano il meglio ai propri figli e parenti. Ma la pace domestica ha breve durata quando i fratelli Eren fanno un’amara scoperta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 39 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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