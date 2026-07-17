Tutto per la mia famiglia replica puntata 17 luglio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 17 luglio è andata in onda una nuova puntata della soap turca, disponibile in streaming. La puntata si svolge durante un capodanno passato, con Hatice e Veli che si scambiano auguri di felicità con figli e parenti. La scena mostra momenti di festa e affetto familiare, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi. La trasmissione è stata trasmessa in esclusiva su Mediaset.