Tutto e subito | come l’immediatezza ha cambiato le nostre abitudini
Le consegne online vengono spesso considerate in ritardo anche se sono previste tra quattro giorni. Un messaggio visualizzato senza risposta può generare impazienza, mentre una pagina web che impiega qualche secondo a caricarsi viene chiusa. Anche le serie televisive, se non catturano l’attenzione nei primi minuti, vengono subito abbandonate. L’immediatezza delle risposte e dei contenuti ha modificato radicalmente le nostre aspettative e abitudini quotidiane.
Una consegna prevista tra quattro giorni sembra già in ritardo. Un messaggio visualizzato senza risposta genera impazienza. Una pagina che impiega qualche secondo a caricarsi viene chiusa, mentre una serie televisiva incapace di conquistare lo spettatore nei primi minuti rischia di essere immediatamente abbandonata. Non è soltanto una questione di tecnologia. È il segnale di un cambiamento più profondo nel nostro modo di vivere il tempo. Siamo entrati nella società del “tutto e subito”, un sistema in cui l’attesa non viene più considerata una parte normale dell’esperienza, ma un ostacolo da eliminare. Per secoli aspettare è stato inevitabile. Si attendeva una lettera, l’apertura di un negozio, la messa in onda di un programma televisivo o l’arrivo di un prodotto ordinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
When the Internet Became a Lifeline: Technology and Grief
Notizie e thread social correlati
Come cambieranno le nostre abitudini con le caramelle del domaniIl settore della confetteria si sta evolvendo con nuove caramelle che puntano a ridurre lo zucchero e a integrare abbinamenti gastronomici innovativi.
Leggi anche: Avete cambiato le vostre abitudini quotidiane per il caldo?
Argomenti più discussi: Rider, il prezzo del tutto e subito; SALLY ROONEY E' BANALE PERO' E' UN SACCO PROFONDA: UN TESTO DI FABRIZIO PATRIARCA SUI LIBRI, ANZI SUI PARERI SOCIAL SUI LIBRI; I genitori lo volevano meccanico, ora guida una cucina stellata a soli 26 anni. L'ascesa di Vittorio De Palma; Tra giovani e nuovi acquisti, in Germania è subito un bel Lugano.
A 13 anni una volta pensavi al pallone. Oggi esci in branco a fare del male. Come ci siamo ridotti così? Abbiamo cresciuto figli che non hanno mai sentito un no. Tutto, subito, senza fatica. Ma la colpa è nostra: i primi col telefono in mano, che vogliamo tutto e facebook
Sembrava un film dell'orrore. Mi avevano appena operata quando subito dopo anche l'ospedale è stato colpito dai bombardamenti. Vogliamo solo che tutto questo finisca. Vogliamo tornare a casa. A parlare è una donna di 64 anni, sfollata da Kherson, Ucrai x.com