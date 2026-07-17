Le consegne online vengono spesso considerate in ritardo anche se sono previste tra quattro giorni. Un messaggio visualizzato senza risposta può generare impazienza, mentre una pagina web che impiega qualche secondo a caricarsi viene chiusa. Anche le serie televisive, se non catturano l’attenzione nei primi minuti, vengono subito abbandonate. L’immediatezza delle risposte e dei contenuti ha modificato radicalmente le nostre aspettative e abitudini quotidiane.

Una consegna prevista tra quattro giorni sembra già in ritardo. Un messaggio visualizzato senza risposta genera impazienza. Una pagina che impiega qualche secondo a caricarsi viene chiusa, mentre una serie televisiva incapace di conquistare lo spettatore nei primi minuti rischia di essere immediatamente abbandonata. Non è soltanto una questione di tecnologia. È il segnale di un cambiamento più profondo nel nostro modo di vivere il tempo. Siamo entrati nella società del “tutto e subito”, un sistema in cui l’attesa non viene più considerata una parte normale dell’esperienza, ma un ostacolo da eliminare. Per secoli aspettare è stato inevitabile. Si attendeva una lettera, l’apertura di un negozio, la messa in onda di un programma televisivo o l’arrivo di un prodotto ordinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutto e subito: come l’immediatezza ha cambiato le nostre abitudini

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When the Internet Became a Lifeline: Technology and Grief

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