In Tunisia, le alte temperature hanno portato a un aumento notevole dei consumi di energia elettrica, mettendo sotto pressione la rete nazionale. Questa situazione ha generato un rischio crescente di blackout. La rete di produzione si trova sotto stress a causa dell'elevato uso di energia, in particolare durante le ore più calde della giornata. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che si mantiene critica a causa delle condizioni climatiche estreme.

Emergenza Elettrica in Tunisia: La Retta di Produzione Sotto Pressione. ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia sta vivendo un momento critico per la sua rete elettrica nazionale, caratterizzato da una pressione eccezionale e da un incremento significativo dei consumi. Questo aumento, che ha superato la capacità di produzione disponibile, ha costretto le autorità a implementare distacchi temporanei e programmati della corrente elettrica. La situazione è ulteriormente aggravata da un’ondata di caldo che sta colpendo il Paese nordafricano e altre zone del Mediterraneo, portando a un notevole incremento nell’uso di climatizzatori e a un picco nella domanda di energia, specialmente durante le ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tunisina: ondata di caldo spinge a consumi record e cresce il rischio di blackout elettrici.

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