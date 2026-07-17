Trentola Ducenta pestarono un agente fuori dal servizio | i tre aggressori a processo per lesioni aggravate

Notizia in breve

Tre persone, un 30enne, un 27enne e un 25enne marocchino, sono state citate a giudizio dalla Procura di Napoli Nord per aver aggredito e colpito con calci e pugni un agente di polizia fuori servizio. L'episodio è avvenuto nel Casertano e i tre sono accusati di lesioni aggravate. La vicenda riguarda un’aggressione nei confronti di un ufficiale che non era in servizio al momento dell’aggressione.