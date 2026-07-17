Trentola Ducenta pestarono un agente fuori dal servizio | i tre aggressori a processo per lesioni aggravate
Tre persone, un 30enne, un 27enne e un 25enne marocchino, sono state citate a giudizio dalla Procura di Napoli Nord per aver aggredito e colpito con calci e pugni un agente di polizia fuori servizio. L'episodio è avvenuto nel Casertano e i tre sono accusati di lesioni aggravate. La vicenda riguarda un’aggressione nei confronti di un ufficiale che non era in servizio al momento dell’aggressione.
La Procura di Napoli Nord ha disposto la citazione a giudizio di tre persone - un 30enne e un 27enne del Casertano, e un 25enne marocchino - per lesioni nei confronti dell'agente scelto della Polizia di Stato. Era la sera del 10 luglio 2024, quando i tre - in due fasi - accerchiarono l'agente 40enne all'esterno di un locale di Trentola Ducenta. Il pestaggio andò avanti nonostante il poliziotto - libero da servizio - si fosse qualificato come appartenente alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione difensiva, suffragata dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza acquisite nel locale commerciale... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it
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