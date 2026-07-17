Tragedia sfiorata a Marcheno | la rissa finisce a coltellate a terra resta un giovane

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio a Marcheno, dove due gruppi si sono affrontati in strada. La lite è degenerata con l’uso di un coltello, colpendo un giovane che è rimasto a terra. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite gravi segnalate. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

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Marcheno (Brescia), 16 luglio 2026 –  Pomeriggio di tensione a Marcheno, dove una violenta rissa scoppiata in strada ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È successo intorno alle 16.30 nella zona industriale del paese, nei pressi di via Angelo Gitti, a breve distanza dal centro abitato. Secondo la prima ricostruzione, l'alterco è scoppiato all'esterno di alcuni capannoni, dove si trovava un gruppo di uomini. Tutto è avvenuto per strada. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, la discussione è rapidamente degenerata: dalle parole pesanti si è passati ai fatti finché uno dei contendenti ha estratto un'arma bianca, ferendo uno dei rivali e lasciandolo a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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