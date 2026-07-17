Torna New Wave l’happening delle cooperative bergamasche

Da bergamonews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna l’evento delle cooperative bergamasche dedicato alla musica. La serata prevede performance di Cristiano Godano, noto come frontman dei Marlene Kuntz, e di Ginevra, rappresentante della nuova scena cantautorale italiana. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e concerti, coinvolgendo artisti e pubblico. L’evento si ripete regolarmente, con l’obiettivo di promuovere la musica emergente e il coinvolgimento delle cooperative locali.

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La musica  di Cristiano Godano, cantautore, scrittore e storico frontman dei Marlene Kuntz, insieme a quella  di Ginevra, tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. Un confronto con il sociologo  Filippo Barbera  e la cooperatrice sociale  Francesca Paini  sul futuro della partecipazione e delle comunità. Sono questi gli ingredienti di  New Wave – L’happening delle cooperative bergamasche, in programma  venerdì 24 luglio al Bopo di Ponteranica e pensato per coinvolgere le nuove generazioni.  L’iniziativa, organizzata  da Confcooperative Bergamo e Csa Coesi, in collaborazione con  Bopo  e con il contributo dei... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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