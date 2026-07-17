Torna New Wave l’happening delle cooperative bergamasche

Torna l’evento delle cooperative bergamasche dedicato alla musica. La serata prevede performance di Cristiano Godano, noto come frontman dei Marlene Kuntz, e di Ginevra, rappresentante della nuova scena cantautorale italiana. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e concerti, coinvolgendo artisti e pubblico. L’evento si ripete regolarmente, con l’obiettivo di promuovere la musica emergente e il coinvolgimento delle cooperative locali.

La musica di Cristiano Godano, cantautore, scrittore e storico frontman dei Marlene Kuntz, insieme a quella di Ginevra, tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. Un confronto con il sociologo Filippo Barbera e la cooperatrice sociale Francesca Paini sul futuro della partecipazione e delle comunità. Sono questi gli ingredienti di New Wave – L’happening delle cooperative bergamasche, in programma venerdì 24 luglio al Bopo di Ponteranica e pensato per coinvolgere le nuove generazioni. L’iniziativa, organizzata da Confcooperative Bergamo e Csa Coesi, in collaborazione con Bopo e con il contributo dei... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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il 9 Luglio 1959 nasce James Jim Kerr, fondatore e frontman dei Simple Minds. Con l'album New Gold Dream 81-82-83-84)(1982) i Simple Minds diventarono uno dei gruppi più rappresentativi del movimento new wave e con i successivi Sparkle in the Ra x.com

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