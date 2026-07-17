Venerdì 17 luglio, in prima serata su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di TIM Summer Hits, disponibile anche su RaiPlay e in diretta su Rai Radio2. L’evento si è svolto a Piazza del Popolo, con numerosi cantanti presenti alla parata.

L’estate entra nel vivo con il primo appuntamento di TIM Summer Hits, in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Dallo scenario di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu guidano una serata che celebra i protagonisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai 1 rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio: a chiudere il ciclo lo speciale “Il meglio di TIM Summer Hits” in onda venerdì 7 agosto. Tutte le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - TIM SUMMER HITS: DA PIAZZA DEL POPOLO UNA PARATA DI CANTANTI PER LA PRIMA PUNTATA

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Tim Summer Hits Piazza del Popolo Roma 22.6.26

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