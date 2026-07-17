Il concerto Tim Summer Hits 2026 si terrà a partire da venerdì 17 luglio alle 21:30 su Rai 1, in Piazza del Popolo a Roma. Lo spettacolo è gratuito e vede la partecipazione di diversi artisti e cantanti, con una scaletta di brani in programma. L’evento si svolgerà in più puntate e sarà disponibile anche in streaming. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative musicali estive e coinvolge il pubblico con performance dal vivo.

Tim Summer Hits 2026: anticipazioni, cast, cantanti, scaletta, quante puntate e streaming. Da venerdì 17 luglio 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast e cantanti). A guidare le serate saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sul palco si alterneranno oltre 80 artisti, pronti a regalare performance, successi e momenti speciali in una cornice unica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tim Summer Hits 2026: tutto quello che c’è da sapere sullo show

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