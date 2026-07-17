La prima puntata di TIM Summer Hits 2026 andrà in onda questa sera su Rai 1 da Roma. Lo spettacolo è dedicato alle canzoni che accompagneranno l’estate e vede protagonisti gli artisti coinvolti nella stagione musicale.

L’estate musicale della televisione italiana riparte da Roma. Questa sera, venerdì 17 luglio, debutta su Rai 1 la nuova edizione diTIM Summer Hits, lo spettacolo dedicato alle canzoni che accompagneranno la stagione più calda dell’anno.A guidare il pubblico saranno ancora una voltaCarlo Conti e Andrea Delogu,protagonisti di una serata all’insegna della musica dal vivo, delle grandi hit e degli artisti più amati dal pubblico. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione,torna nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo della Capitale, trasformata per l’occasione in un grande palco a cielo aperto. La formula resta quella che negli anni ha conquistato il pubblico: una lunga sequenza di esibizioni, senza gara né competizione, pensata per celebrare i tormentoni dell’estate e i brani più ascoltati del momento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - TIM Summer Hits 2026, la musica dell’estate riparte da Roma: tutti gli artisti della prima puntata

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