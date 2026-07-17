TFA sostegno XI ciclo a luglio anche la prova scritta Ecco le date

A luglio si terrà la prova scritta del XI ciclo del TFA sostegno. La preselettiva è stata eliminata in molte università, quindi si passa direttamente alla fase scritta. Le date specifiche variano a seconda dell’ateneo.

TFA sostegno XI ciclo: eliminata la preselettiva in numerose Università, si passa direttamente alla prova scritta. Ecco le date per ciascuna Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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