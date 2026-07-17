Un incidente grave ha causato il blocco totale di un importante tratto autostradale, con 11 chilometri di coda. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di un venerdì, coinvolgendo almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre il traffico è rimasto sospeso per diverse ore. La strada è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

Un venerdì pomeriggio da incubo per migliaia di automobilisti in viaggio, bloccati sotto il sole a causa di un grave sinistro che ha letteralmente paralizzato uno dei nodi autostradali più strategici d’Italia. Code chilometriche e automobilisti intrappolati nel traffico. Venerdì di passione sull’autostrada A1 a causa di un incidente stradale. Quattro i veicoli coinvolti. Con il traffico deviato su una sola corsia sono segnalate code sino ad 11 chilometri, in aumento. Il tamponamento ha innescato un blocco quasi immediato della carreggiata, proprio in concomitanza con le prime partenze del fine settimana. In particolare l’incidente stradale che ha coinvolto quattro auto è avvenuto sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli (chilometro 505+300). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incidente, autostrada bloccata: 11 km di coda. Situazione degenera

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TERRIBILE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A11: CI SONO MORTI E FERITI. COINVOLTI DUE FURGONI

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