Terremoto in Italia due scosse ravvicinate all’improvviso

Due scosse di terremoto si sono verificate oggi in Italia, con un breve intervallo tra le due. Le prime segnalazioni arrivano poco prima delle 6 del mattino, quando molte persone hanno sentito vibrare il suolo nelle zone interessate. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma l’evento ha causato paura tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e le rilevazioni sismiche continuano.

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata oggi in Italia, attirando l’attenzione di numerosi cittadini che hanno avvertito il movimento del terreno, soprattutto nelle prime ore della mattinata. Pur trattandosi di eventi di lieve intensità, il sisma è stato percepito da diversi residenti. Sui social network sono rapidamente comparsi decine di messaggi da parte degli abitanti della zona interessata. Molti utenti hanno raccontato di essere stati svegliati dal leggero tremore, mentre altri hanno riferito di aver avvertito un breve movimento, senza segnalare particolari criticità o danni. Le due scosse sono state rilevate nella giornata del 17 luglio 2026 nel territorio del Nisseno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO IN ITALIA: 10 SCOSSE IN POCHE ORE. SCIAME SISMICO IN CORSO

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