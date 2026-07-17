Terracciano nel mirino dell’Udinese può lasciare il Milan in prestito

Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan in prestito. Il portiere, che non è una scelta fissa di Ruben Amorim per la prossima stagione, è nel mirino dell’Udinese. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo. Il giocatore è attualmente in stand-by mentre si valutano le opzioni di trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

Filippo Terracciano potrebbe salutare il Milan a stretto giro di posta con il difensore che non sembra essere uno dei punti fermi di Ruben Amorim per la stagione che sta per cominciare. Filippo Terracciano nel mirino dell’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 2003 è tornato dal prestito alla Cremonese con il calciatore che è pronto a cambiare di nuovo maglia per trovare maggiore continuità. L’Udinese è alla ricerca di rinforzi per quello che riguarda la retroguardia considerato il fatto che Solet appare in uscita dalla formazione bianconera. L’affare con il Milan potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se i rossoneri sanno che Terracciano può risultare utile anche per una questione di liste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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