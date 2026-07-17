Ogni giorno, circa 176.000 persone attraversano Bergamo, tra residenti e visitatori. La media giornaliera di presenze oltre i 122.000 residenti si aggira intorno ai 55.000, secondo uno studio. La sindaca ha commentato che la città si avvicina a uno status quasi metropolitano, ma ciò comporta anche costi aggiuntivi per servizi e infrastrutture. La presenza quotidiana di persone coinvolge attività di studio, lavoro e servizi vari.

LA FOTOGRAFIA. Sono 55 mila le presenze medie al giorno oltre i 122mila residenti. La sindaca: «Città quasi metropolitana, ma ciò comporta costi aggiuntivi». C’è la dimensione della teoria e poi c’è la realtà, che è molto più complessa. Un numero dà conto della «pressione» che grava su Bergamo: a fronte dei circa 122mila residenti attuali, in un giorno medio la città è invece «vissuta» da circa 176mila persone, cioè circa 55mila in più di quelle che formalmente la abitano. In percentuale, quello di Bergamo è il quinto dato più alto in Italia, preceduto solo da Milano, Cagliari, Padova e Bolzano L’Istat la chiama «popolazione insistente», ed è il frutto di una analisi minuziosa sui microflussi di mobilità nelle principali aree urbane del Paese (i comuni con più di 100mila abitanti). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Studio, lavoro e servizi. Bergamo è «vissuta» da 176mila persone al giorno

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