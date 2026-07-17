Stefano Tediosi accusa Federica Petagna | Vedeva il nuovo compagno mentre stava con me

A sei mesi dalla fine della relazione, Stefano Tediosi ha accusato Federica Petagna di aver incontrato il suo attuale partner mentre erano ancora insieme. Tediosi ha affermato che la sua ex compagna avrebbe avuto rapporti con il nuovo compagno durante il periodo di convivenza. Le accuse sono state rese pubbliche attraverso dichiarazioni dirette, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o prove fornite.

A sei mesi dalla fine della loro storia d’amore, Stefano Tediosi e Federica Petagna si lanciano reciproche accuse di tradimento. Secondo l’ex tentatore di Temptation Island, la sua ex compagna avrebbe cominciato a frequentare l’attuale fidanzato mentre stavano ancora insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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