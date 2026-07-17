Venerdì 17 luglio 2026 i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse opzioni per gli spettatori, senza un focus su un genere specifico. La scelta varia tra produzioni italiane e internazionali, offrendo una gamma di generi e formati televisivi. La programmazione si estende su più fasce orarie, coprendo tutta la sera.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Tim Summer Hits 2026. Evento - In onda alle 21:30. L'estate entra nel vivo con il primo appuntamento di TIM Summer Hits. Dal suggestivo scenario di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu guidano una serata che celebra i protagonisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — venerdì 17 luglio 2026

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