STAGIONE RAI 2026 AL VIA | LE DATE DI PARTENZA DEI PROGRAMMI PIÙ ATTESI

Da bubinoblog.altervista.org 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione televisiva 2026-2027 partirà tra meno di due mesi. Le principali emittenti stanno definendo le date di debutto dei programmi più attesi. Tra settembre e ottobre, sono state annunciate le prime date di trasmissione. La programmazione è in fase di finalizzazione, con alcuni show pronti a partire già all’inizio del prossimo mese, mentre altri sono programmati per ottobre.

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Tra meno di due mesi inizia la stagione televisiva 20262027 e le reti maggiori stanno curando nei minimi dettagli la loro programmazione. Quali sono le date di debutto dei programmi più attesi? Andando con ordine di debutto, l’elenco dei debutti a settembre e a ottobre. Agosto. Settembre. Ottobre. Novembre. Dicembre. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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