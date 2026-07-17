Venerdì 17 luglio inizia un fine settimana ricco di eventi sportivi trasmessi in televisione e streaming. Sono previsti numerosi incontri e competizioni che si svolgeranno nel corso della giornata. Gli orari e i programmi delle dirette sono stati comunicati, con diverse piattaforme che offriranno la possibilità di seguire gli eventi dal vivo. La programmazione copre varie discipline sportive e si può consultare sui canali dedicati e sui servizi di streaming disponibili online.

Quest’oggi, venerdì 17 luglio, comincia di fatto un lungo weekend di sport che si preannuncia piuttosto intenso e appassionante. In attesa delle finali dei Mondiali di calcio in America, saranno numerose le discipline presenti nel menù odierno con tanti eventi interessanti e diversi spunti d’interesse anche e soprattutto per quanto riguarda i colori azzurri. I cinque tornei di tennis ATPWTA della settimana sono ormai alle fasi conclusive, con Stefano Travaglia e Luciano Darderi pronti ad affrontare i quarti del 250 di Bastad sulla terra svedese rispettivamente contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo ed il portoghese Nuno Borges. Spazio anche per il ciclismo con la tredicesima tappa del Tour de France, ma anche per il golf con il secondo giro del The Open Championship. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 17 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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