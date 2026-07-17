Splatoon Raiders Switch 2 | data uscita e novità
Splatoon Raiders arriverà il 23 luglio 2026 esclusivamente su Nintendo Switch 2. Il gioco è uno spin-off in modalità single player con protagonista Trio Triglio, e include anche una modalità cooperativa per quattro giocatori. Sono previsti nuovi amiibo dedicati al titolo.
Splatoon Raiders esce il 23 luglio 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2: spin-off single player con Trio Triglio, co-op 4 giocatori e nuovi amiibo. Nintendo ha annunciato la data di uscita ufficiale di Splatoon Raiders con un trailer pubblicato il 21 aprile 2026: il primo spin-off della storica saga sparatutto arriva il 23 luglio 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2. Un'uscita in piena estate, tre settimane dopo Rhythm Paradise Groove, che segna un momento importante per la serie: per la prima volta Splatoon abbandona la formula multiplayer competitiva per proporre un'avventura principalmente single player. Se vuoi una panoramica completa sulle esclusive già disponibili per la console, leggi la nostra selezione dei migliori giochi per Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Defanet.it
Splatoon Raiders OFFICIAL SWITCH 2 Release Date CONFIRMED
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