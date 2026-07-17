La Škoda Peaq, SUV elettrico da sette posti, si prepara a entrare nel mercato italiano dopo la presentazione avvenuta a fine giugno. Sono state annunciate diverse versioni e motorizzazioni, con prezzi ancora da definire. La vettura è stata mostrata ufficialmente alcune settimane fa e ora si attende l'inizio delle vendite nel paese.

A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale, avvenuta a fine giugno, la nuova Škoda Peaq è pronta a debuttare sul mercato italiano. Dopo aver lanciato la Elroq, la Enyaq (disponibile anche in versione coupé) e la Epiq, il marchio di proprietà del gruppo Volkswagen va ad incrementare la propria gamma di veicoli full electric con questo Suv di grandi dimensioni proposto in una duplice versione, con 5 o 7 posti. In Italia arriverà esclusivamente in quest'ultima variante, con i sedili disposti su tre file. La consegna dei primi esemplari è prevista nel prossimo mese di ottobre, con lo Sport Utility Vehicle Made in Mladá Boleslav che si pone come alternativa al Kodiaq, l'omologo (per dimensioni e prezzi) dotato di un motore endotermico (benzina, benzina mild hybrid, diesel e plug-in hybrid). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Škoda Peaq: motori, prezzi e versioni del Suv elettrico da sette posti

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