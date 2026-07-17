Simon Gotch ha dichiarato di non escludere un ritorno in WWE, sottolineando che oggi la sicurezza di un contratto ha maggiore valore rispetto al passato. Ha aggiunto di considerare anche altre compagnie come AEW, ma senza escludere un possibile ritorno nel circuito di origine. La sua attenzione si concentra sulla stabilità lavorativa e sui benefit contrattuali.

Simon Gotch non nasconde più di guardare con interesse a un possibile ritorno in WWE, o comunque alla firma con una grande compagnia come AEW. Dopo 25 anni nel mondo del wrestling e a 43 anni, l’ex componente dei Vaudevillains ammette che la libertà del circuito indipendente resta affascinante, ma che la stabilità economica garantita da un contratto fisso è diventata una priorità. Ospite del Krazy Train Podcast di Jasmine St. Claire, Gotch ha spiegato come il peso dell’incertezza economica si faccia sentire sempre di più con il passare degli anni: “Per quanto ami la libertà che mi dà il circuito indipendente, è difficile ignorare il fascino di uno stipendio regolare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Simon Gotch non esclude un ritorno in WWE: “Oggi la sicurezza di un contratto conta di più”

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