Simbolotto estrazione di oggi 17 luglio 2026 | Lotto

Da tpi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 20 di oggi, 17 luglio 2026, si terrà l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione si svolge quattro volte a settimana, precisamente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. La procedura prevede la selezione di quattro simboli, che vengono annunciati pubblicamente subito dopo l’estrazione. Nessuna altra informazione sui numeri o sui simboli estratti è ancora disponibile.

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Estrazione Simbolotto di oggi, 17 luglio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 17 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di luglio la ruota associata al gioco è quella Nazionale. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 17 luglio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del  Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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ESTRAZIONE del lotto di giovedì 2 Luglio 2026

Video ESTRAZIONE del lotto di giovedì 2 Luglio 2026

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