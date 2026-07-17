L'autopsia sulla 23enne coinvolta in un incidente cinque giorni fa si è conclusa. La giovane è deceduta nel pomeriggio dopo aver subito le analisi post-mortem. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui risultati delle analisi. La famiglia della vittima è stata informata. La salma sarà consegnata ai familiari per i funerali.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Alexandra Halunga, la 23enne aretina morta a cinque giorni dall'incidente in cui era rimasta coinvolta con un'amica. L'esame medico legale, effettuato a Siena, che era stato interrotto per la necessità della presenza di un chirurgo, ha evidenziato alcune lesioni interne che saranno ora approfondite dagli specialisti. Saranno infatti gli accertamenti sui reperti a chiarire se esista un collegamento tra l'incidente del 27 giugno e la morte della 23enne, avvenuta il 2 luglio. Alexandra era rimasta coinvolta in un incidente a Farniole, nel territorio di Foiano della Chiana: l'auto su cui viaggiava era uscita di strada dopo aver urtato un muretto e si era ribaltata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Alexandra Halunga, la 23enne aretina morta a 5 giorni dall'incidente in cui era rimasta coinvolta con un'amica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morta la neonata coinvolta nell’incidente sulla Pontina in cui è deceduto anche il padreUna neonata coinvolta in un incidente sulla via Pontina è morta, portando a due le vittime dell’incidente.

Leggi anche: Incidente a Ceriale, morta Sofia Barbieri e amputato piede all'amica che era con lei: verso il lutto cittadino

Argomenti più discussi: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Alexandra Halunga, la 23enne aretina morta a 5 giorni dall'incidente in cui era rimasta coinvolta con un'amica; Autopsia eseguita: ecco come è morta Alexandra, 23 anni, dopo incidente e dimissione dall'ospedale. Lesioni interne.

Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Alexandra Halunga, la 23enne aretina morta a 5 giorni dall'incidente in cui era rimasta coinvolta con un'amicaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Lesioni interne. Cosa emerge dall’autopsia sul corpo di Alexandra HalungaSi è svolta quest’oggi l’autopsia sul corpo della ventitreenne deceduta il 2 luglio scorso. Cinque giorni prima era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Gli accertamenti per fare luce sull'acca ... arezzonotizie.it