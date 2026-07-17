sfida per la gloria sul palo cosparso di grasso

Domani sera il porto di Cesenatico ospiterà la 32esima edizione della Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna. Nelle acque del vecchio Squero si sfidano le squadre in rappresentanza delle città della riviera e non solo. È uno spettacolo unico, in cui i cuccagnotti si arrampicheranno sul palo cosparso di grasso, posto in obliquo sul porto. Le compagini in sfida sono Cesenatico, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gambettola. Ogni squadra è formata da sei cuccagnotti, quindi saranno complessivamente in 36 ad affrontarsi per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Vince chi per primo raggiunge la corona di alloro posta sulla cima del palo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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