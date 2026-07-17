Sfida per la gloria sul palo cosparso di grasso
Domani sera, nel porto di Cesenatico, si terrà la 32esima edizione della Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna. La competizione si svolge sul palo cosparso di grasso, che deve essere raggiunto da squadre di diverse città della riviera. Nelle acque del vecchio Squero, le squadre si sfidano per conquistare la vittoria. La gara coinvolge più di una decina di partecipanti, tutti pronti ad affrontare la sfida.
Domani sera il porto di Cesenatico ospiterà la 32esima edizione della Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna. Nelle acque del vecchio Squero si sfidano le squadre in rappresentanza delle città della riviera e non solo. È uno spettacolo unico, in cui i cuccagnotti si arrampicheranno sul palo cosparso di grasso, posto in obliquo sul porto. Le compagini in sfida sono Cesenatico, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gambettola. Ogni squadra è formata da sei cuccagnotti, quindi saranno complessivamente in 36 ad affrontarsi per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Vince chi per primo raggiunge la corona di alloro posta sulla cima del palo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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