Senza aria condizionata con 40 gradi nel traffico di Roma il racconto del corriere Mirko

Notizia in breve

Un corriere ha raccontato di lavorare senza aria condizionata sotto il sole con temperature di 40 gradi nel traffico di Roma. Pur non rientrando nelle restrizioni anti caldo, afferma di affrontare ogni giorno queste condizioni, con il sole in faccia e senza refrigerio. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà di chi svolge il servizio di consegna durante l’estate nella città.