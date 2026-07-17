Striscia la Notizia è stato cancellato definitivamente, segnando la fine di un programma televisivo che durava quasi quarant’anni. La decisione è stata comunicata, lasciando milioni di telespettatori senza il loro appuntamento abituale. La trasmissione, considerata un’icona della televisione italiana, non andrà più in onda. La notizia ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i fan della trasmissione, che non avranno più la possibilità di seguire le puntate.

Per quasi quarant’anni è stato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, entrando a far parte della storia della televisione italiana. Oggi, però, il futuro di Striscia la Notizia appare più incerto che mai. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una possibile chiusura definitiva dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile e che ora prende sempre più corpo. Striscia la Notizia dice addio al pubblico: il programma verso la chiusura. Se nell’estate del 2025, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, era stato assicurato il ritorno di Striscia la Notizia, negli ultimi giorni il quadro è cambiato sensibilmente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Se siete fan di Striscia la Notizia, c’è una brutta notizia per voi: programma cancellato per sempre, addio alla tv

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The poor guy was locked out by his fiancée, then flew in and punched the peerless master away!

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