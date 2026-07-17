scuola e contributi resta il buono nidi

Il servizio di asilo nido a Pergine Valdarno rimane accessibile con il contributo regionale Nidi Gratis, dopo le preoccupazioni di alcune famiglie riguardo alla continuità della struttura privata. La situazione è stata chiarita, assicurando che il sostegno economico continuerà a essere garantito. Nessuna modifica è stata annunciata al momento, e il servizio di nido resta attivo per le famiglie che ne usufruiscono.

Si chiarisce la situazione relativa al servizio di asilo nido a Pergine Valdarno dopo le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi da alcune famiglie, che avevano manifestato il timore di perdere il contributo regionale Nidi Gratis a causa dell’incertezza legata alla continuità della struttura privata presente sul territorio. I genitori avevano segnalato il rischio di trovarsi senza certezze in vista del nuovo anno educativo: non essendo presente un nido comunale, l’unico servizio privato disponibile rappresentava per molti genitori il riferimento indicato nelle domande presentate entro i termini previsti per accedere alla misura regionale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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