Sarah Toscano il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accoglierla | dove e quando incontrarla

Il concerto di Sarah Toscano al Palmanova Village Designer è stato anticipato al 23 luglio. La regione Friuli Venezia Giulia si sta organizzando per l'evento, che attirerà i fan della cantante. La data precedente era fissata per un giorno successivo, ma è stata spostata. La modifica è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. L’evento si svolgerà in un’area all’aperto, con accesso previsto nel pomeriggio.

Sarah Toscano, il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accoglierla: il live al Palmanova Village Designer è anticipato al 23 luglio. L’attesa si accorcia e cresce l’entusiasmo dei fan. Sarah Toscano arriverà in Friuli Venezia Giulia prima del previsto: il concerto in programma al Palmanova Village Designer è stato infatti anticipato a giovedì 23 luglio, regalando al pubblico un appuntamento ancora più vicino con una delle giovani artiste più seguite della scena musicale italiana. La cantante, che negli ultimi mesi ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie alla sua voce e a uno stile capace di unire energia, autenticità e sensibilità, è pronta a portare sul palco uno spettacolo che promette di coinvolgere spettatori di tutte le età. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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