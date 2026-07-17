Salernitana Eugenio D’Ursi sarebbe a un passo | l’indiscrezione che accende il mercato granata

Da notizieaudaci.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eugenio D’Ursi è vicino a trasferirsi alla Salernitana. La trattativa sembra in fase avanzata, con l’accordo tra il giocatore e il club prossimo alla definizione. La società sta finalizzando i dettagli per l’ingaggio dell’attaccante, che potrebbe diventare un nuovo elemento dell’organico nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le parti coinvolte lavorano per concludere l’operazione.

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Svolta Eugenio D’Ursi per l’attacco granata. La Salernitana potrebbe presto regalare ai propri tifosi un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. A rilanciare l’indiscrezione è Michele Rossetti, influencer ed esperto di calciomercato di Serie C, secondo il quale il club granata sarebbe vicino all’ingaggio di Eugenio D’Ursi, reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Sorrento. Stando alle informazioni diffuse da Rossetti, la trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe addirittura concludersi nelle prossime ore, consegnando a mister Pasquale Marino un attaccante che nell’ultimo campionato ha dimostrato di essere uno dei profili più incisivi della categoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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