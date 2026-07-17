Un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver raccolto un chilo di tartufi in un’area demaniale. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato sequestrato anche un cane, sospettato di aver collaborato con l’uomo attraverso l’olfatto. L’episodio si è verificato in provincia di Arezzo, e la procura ha sequestrato i tartufi e il cane. La vicenda è stata segnalata dal Corriere di Arezzo.

La notizia, riportata dal Corriere di Arezzo, riguarda la denuncia di un sessantenne sorpreso a raccogliere tartufi in un’area demaniale di Pieve Santo Stefano. Di seguito la nostra rilettura satirica dei fatti A Pieve Santo Stefano un sessantenne è stato sorpreso di prima mattina dentro un’area demaniale con tutto l’occorrente del perfetto cercatore di tartufi: vanghetto, cane e circa un chilo di prodotto appena raccolto. Mancava soltanto il dettaglio più noioso, quello che rovina da secoli le migliori iniziative private: il permesso di entrare. L’uomo si trovava infatti in un terreno dell’Istituto professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale Camaiti, un’area pubblica recintata nella quale, secondo l’ipotesi investigativa, non avrebbe potuto accedere né dedicarsi alla raccolta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ruba un chilo di tartufi allo Stato: sequestrato pure il cane, sospettato di complicità olfattiva

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