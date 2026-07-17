Rovini | Solo una speculazione fotovoltaico e agrifotovoltaico

Notizia in breve

Maurizio Rovini ha dichiarato che il progetto fotovoltaico tra Casciana Terme Lari e Ponsacco rappresenta solo una speculazione, respingendo le affermazioni di Legambiente a favore dei pannelli nell’area. Rovini ha contestato l’ipotesi di un impatto positivo, sostenendo che si tratta di un intervento che mira esclusivamente a scopi economici. La discussione riguarda il futuro dell’area, che si trova tra due località e attualmente non ha ancora decisioni definitive sul progetto.