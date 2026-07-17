Rovini | Solo una speculazione fotovoltaico e agrifotovoltaico
Maurizio Rovini ha dichiarato che il progetto fotovoltaico tra Casciana Terme Lari e Ponsacco rappresenta solo una speculazione, respingendo le affermazioni di Legambiente a favore dei pannelli nell’area. Rovini ha contestato l’ipotesi di un impatto positivo, sostenendo che si tratta di un intervento che mira esclusivamente a scopi economici. La discussione riguarda il futuro dell’area, che si trova tra due località e attualmente non ha ancora decisioni definitive sul progetto.
CASCIANA LARI-PONSACCO Fotovoltaico ai Poggini, Maurizio Rovini per No Valdera avvelenata replica a Legambiente che è favorevole ai pannelli nell’oasi tra Casciana Terme Lari e Ponsacco. "I consumi di energia nel nostro paese sono pari a 109 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti – scrive Rovini – Il 41% per riscaldare gli edifici, il 35% per i trasporti, il 21% per l’industria. L’energia elettrica da fonti fossili, geotermico, idroelettrico e solare copre solo il 22% di questi consumi. Le energie alternative come solare ed eolico coprono da quest’anno solo un quinto dei consumi energetici. Un quinto del 22%, ovvero il 4,4% del fabbisogno energetico nazionale e sulla base di questa percentuale ridicola si vorrebbe imporre la copertura di tutte le aree agricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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