Ronaldo Nazario ha commentato le recenti prestazioni di Cristiano Ronaldo, affermando che il portoghese potrebbe ancora giocare in Arabia, ma non è più al livello dei Mondiali. Ha sottolineato come il fisico del calciatore limiti le sue capacità, anche se si tratta di uno dei più grandi campioni. La valutazione si basa sulle prestazioni post-Mondiali 2026 e sulla condizione attuale di Ronaldo nel calcio d'élite.

Il Fenomeno analizza il momento di Cristiano Ronaldo dopo i Mondiali 2026 e sostiene che il fuoriclasse portoghese non sia più all'altezza del calcio d'élite: secondo Ronaldo Nazario, il fisico impone limiti che nemmeno i più grandi campioni possono ignorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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