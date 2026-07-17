Roma e Napoli stanno valutando l'acquisto di Dodô e Nahuel Molina per rinforzare la fascia destra. Entrambi i club hanno inserito i due giocatori nelle rispettive liste di mercato, considerandoli come possibili arrivi per la prossima stagione. La trattativa riguarda i profili di difensori esterni, con valutazioni in corso da parte delle società interessate. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Roma e Napoli si ritrovano sulle stesse piste per rinforzare la fascia destra. I due club hanno inserito nelle rispettive liste Dodô e Nahuel Molina, profili valutati per completare il reparto in vista della prossima stagione. I giallorossi hanno accelerato dopo aver perso Zeki Celik, passato alla Juventus. La dirigenza è quindi tornata sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo laterale. Tra i nomi maggiormente apprezzati dall’allenatore c’è Molina. L’esterno dell’Atletico Madrid, però, non intende affrontare ora il proprio futuro. Il giocatore è concentrato sulla finale dei Mondiali contro la Spagna e avrebbe rimandato ogni valutazione di mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Roma e Napoli su Dodô e Molina: sfida per la fascia destra

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Armando Areniello a 1 Football Club - 6/7/2026

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