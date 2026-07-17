Roma | al fuoco furgone in viale dell’Universita’ nessun ferito

Notizia in breve

Alle 5:30 di questa mattina, un furgone ha preso fuoco in viale dell’Università, all’incrocio con viale Regina Elena, a Roma. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono feriti segnalati. La zona è stata messa in sicurezza e il fuoco è stato domato.