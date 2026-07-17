Roma | al fuoco furgone in viale dell’Universita’ nessun ferito
Alle 5:30 di questa mattina, un furgone ha preso fuoco in viale dell’Università, all’incrocio con viale Regina Elena, a Roma. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono feriti segnalati. La zona è stata messa in sicurezza e il fuoco è stato domato.
Incendio di un furgone a Roma: alle 5:30 circa, un furgone è andato in fiamme in viale dell’Università, all’angolo con viale Regina Elena. Intervento dei vigili del fuoco. Immediatamente dopo l’allerta, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dalla caserma di via Genova, che hanno lavorato per domare il rogo in tempi rapidi. Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non si registrano feriti a seguito dell’incidente, il che ha evitato conseguenze più gravi per la comunità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Roma, furgone in fiamme all'alba in viale dell'Università: intervento dei vigili del fuoco
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#Strage. Le cose bisogna chiamarle con il nome corretto. A Roma è in corso una STRAGE. Ogni giorno morti e feriti sulle strade. Tutti i giorni, in una città impazzita e lasciata allo sbando, qualcuno non torna a casa. Tutti tacciono: Comune, Ministero, FFOO. @ x.com
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