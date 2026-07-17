Roger Taylor ha dichiarato che un eventuale nuovo tour dei Queen dipenderà da Brian May. La band si è esibita l’ultima volta in Nord America nel 2023 durante il Rhapsody Tour con Adam Lambert. La possibilità di tornare in scena è ancora in discussione, secondo le sue parole. Taylor ha descritto il progetto come una “grande macchina da mettere in moto”, senza confermare se e quando si realizzerà.

Roger Taylor ha parlato apertamente delle possibilità che i Queen ritornino in tour a distanza di due anni dagli ultimi concerti. L’ultima volta che la band si è esibita in Nord America è stato nel 2023, nell’ambito del loro Rhapsody Tour con Adam Lambert. Il tour era partito dall’Europa l’anno precedente, per concludersi in Asia all’inizio del 2024. Intervistato su BBC Radio 2, il batterista riguardo ai prossimi live ha dichiarato: Roger Taylor le parole sul possibile tour dei Queen. “È una grande macchina da mettere in moto, se capisci cosa intendo. Penso che dipenda più da Brian May che da me. Adoro suonare dal vivo. Mi piace, mi è sempre piaciuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Roger Taylor sul prossimo tour dei Queen: “Una grande macchina da mettere in moto, dipenderà da Brian May”

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The Songwriting Secret That Made Queen Unstoppable!

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